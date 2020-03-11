Александр Глеб завершил карьеру

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб объявил о завершении карьеры.



«Много думал, советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит. Хотя люблю футбол, проскакивает желание выйти, поиграть, но понимаю, что в этом году уже 39. Семья, дети. Нужно уделять им внимание. Внутренне принял это решение.



Завершаю карьеру в год, когда сборная может попасть на Евро? Если бы сборная нуждалась во мне, я бы продлил. Что дальше? До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу», – цитирует 38-летнего Глеба by.tribuna.com.



Глеб играл за минское «Динамо», БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал», Барселону», «Бирмингем», «Крылья Советов», «Коньяспор», «Генчлербирлиги» и «Ислочь». Победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, Кубка Интертото и Кубка английской лиги. Шестикратный чемпион Беларуси. В составе сборной Беларуси полузащитник в 80 матчах забил 6 мячей.