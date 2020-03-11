Роналду получил спецразрешение на въезд из Португалии в Италию

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Португалию из Италии на празднование дня рождения своей сестры, сообщает Tuttosport.

Футболист вернётся в Турин в четверг, 12 марта. Правительство Португалии из-за вспышки коронавируса запретило полеты в Италию, однако Роналду получил специальное разрешение улететь в Италию на частном самолёте.

Матчи итальянской Серии А из-за эпидемии коронавируса в стране отменены. Национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из заразившихся излечились более 66 тысяч. В Италии на данный момент более 12 тысяч подтверждённых случаев заболевания в результате коронавируса, свыше 800 человек умерли.