Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду получил спецразрешение на въезд из Португалии в Италию

Роналду получил спецразрешение на въезд из Португалии в Италию
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Португалию из Италии на празднование дня рождения своей сестры, сообщает Tuttosport.

Футболист вернётся в Турин в четверг, 12 марта. Правительство Португалии из-за вспышки коронавируса запретило полеты в Италию, однако Роналду получил специальное разрешение улететь в Италию на частном самолёте.

Матчи итальянской Серии А из-за эпидемии коронавируса в стране отменены. Национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из заразившихся излечились более 66 тысяч. В Италии на данный момент более 12 тысяч подтверждённых случаев заболевания в результате коронавируса, свыше 800 человек умерли.

Матчи Серии А отменены из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020