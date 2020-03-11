«Я в прошлый раз много сказал». Заболотный вновь пошутил над журналистами после матча

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный вновь пошутил в микст-зоне после перенесённого матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1).



Напомним, после матча 21-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0) Заболотный прошёл мимо пустой микст-зоны и сказал: «Без комментариев». В этот раз после игры форварда ожидали несколько журналистов, однако он не стал отвечать на вопросы, сказав: «Без комментариев, ребят. Я в прошлый раз много сказал».

Видео можно посмотреть на странице «Сочи» в «Твиттере».



«Сочи», набрав 21 очко, покинул последнее, 16-е место в Российской Премьер-Лиге и поднялся в зону переходных матчей. «Оренбург» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».