В Италии объявили «красную зону» из-за коронавируса. Закрыты магазины, отменены все матчи

Правительство Италии решило, что в стране будет действовать «красная зона» для сдерживания эпидемии коронавируса. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал к временному закрытию большинства негосударственных предприятий. Из магазинов решено оставить открытыми лишь супермаркеты и аптеки, никакие спортивные события проводиться не будут, передвижение людей ограничат.

«Мы закрываем бары, рестораны, гостиницы, кафе, парикмахерские, столовые, предприятия сферы услуг. Фабрики будут продолжать работу при условии, что они будут соблюдать все необходимые меры безопасности», — приводит слова Конте Corriere della sera.

Ранее стало известно, что матчи итальянской Серии А из-за эпидемии коронавируса в стране отменены. Национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечились более 66 тысяч. В Италии на данный момент более 12 тысяч подтверждённых случаев заболевания в результате заражения коронавирусной инфекцией, свыше 820 человек умерли.