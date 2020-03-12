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Руководители ведущих лиг Европы предложат УЕФА отложить старт Евро-2020

Руководители ведущих лиг Европы предложат УЕФА отложить старт Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 12 марта, руководители пяти ведущих лиг Европы проведут видеоконференцию с генеральным секретарём УЕФА Джорджио Маркетти, сообщает ANSA.

По информации источника, во время видеоконференции стороны намерены обсудить ситуацию, сложившуюся в футболе в связи с распространением коронавируса. Сообщается, что руководители Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1 намерены предложить УЕФА отложить старт чемпионата Европы 2020 года на несколько недель или даже на год. Ожидается, что руководство английской Премьер-лиги намерено отстаивать другую позицию по данному вопросу.

Ранее в УЕФА заявили, что старт чемпионата Европы 2020 года состоится 12 июня в Риме, как и было запланировано изначально.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек.

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