Руководители ведущих лиг Европы предложат УЕФА отложить старт Евро-2020

Сегодня, 12 марта, руководители пяти ведущих лиг Европы проведут видеоконференцию с генеральным секретарём УЕФА Джорджио Маркетти, сообщает ANSA.
По информации источника, во время видеоконференции стороны намерены обсудить ситуацию, сложившуюся в футболе в связи с распространением коронавируса. Сообщается, что руководители Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1 намерены предложить УЕФА отложить старт чемпионата Европы 2020 года на несколько недель или даже на год. Ожидается, что руководство английской Премьер-лиги намерено отстаивать другую позицию по данному вопросу.
Ранее в УЕФА заявили, что старт чемпионата Европы 2020 года состоится 12 июня в Риме, как и было запланировано изначально.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек.
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