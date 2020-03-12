У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус

У защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
«Ювентус» изолирует футболиста, а также всех, кто с ним контактировал.
Ругани начинал профессиональную карьеру в 2013 году в составе «Эмполи», а с 2015 года выступает за «Ювентус». В нынешнем сезоне защитник принял участие в трёх матчах итальянской Серии А, в которых не отметился результативными действиями и получил 1 жёлтую карточку.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечились более 66 тысяч. В Италии на данный момент более 12 тысяч подтверждённых случаев заболевания в результате заражения коронавирусной инфекцией, свыше 820 человек умерли.
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