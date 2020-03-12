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«Ливерпуль» в овертайме упустил победу над «Атлетико» и вылетел из Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в овертайме упустил победу над «Атлетико» и вылетел из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречался с мадридским «Атлетико». Игра, проходившая на стадионе «Энфилд», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Напомним, первый матч завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0.

«Ливерпуль» открыл счёт на 43-й минуте после точного удара Жоржиньо Вейналдума. В основное время матча команды больше не забивали, и встреча перешла в дополнительное время. На 94-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество «Ливерпуля». Спустя 3 минуты Марко Льоренте сократил отставание в счёте. Под занавес первого овертайма Льоренте оформил дубль и сравнял счёт. Окончательную точку в матче поставил Альваро Мората.

Таким образом, по сумме двух игр «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» завершил участие в турнире.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2020, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 3
ДВ
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Вейналдум – 43'   2:0 Фирмино – 94'   2:1 Льоренте – 97'   2:2 Льоренте – 105+1'   2:3 Мората – 120+1'
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