Тухель: сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» обыграл «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Первый матч завершился победой дортмундского клуба со счётом 2:1.
Болельщики были прекрасны. Они зарядили нас силами перед матчем. Мы пели вместе с ними, сидя в автобусе. Эта победа — для них. Мы сыграли как команда, как команда, на которую можно положиться. Важно было показать это на деле. Сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение. Мы всегда стремимся контролировать ход игры, и нам это полностью удавалось в первом тайме. Было очевидно, что придётся и потерпеть, но вместе мы это сделали. Сократили пространство между линиями, и каждый работал друг за друга. Мы это не планировали, но получилось так, что продолжали угрожать сопернику на контратаках. Мы побеждаем последние 28 матчей. Проиграли только в Дортмунде, с разницей в один мяч. А люди говорили так, будто мы идём четвертыми в чемпионате и вылетели из всех кубков. Каждый хочет быть критиком — это просто», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
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