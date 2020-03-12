Мостовой – об игре «Ливерпуль» — «Атлетико»: футбол не справедлив? И что теперь?

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» (2:3). По сумме двух игр «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:2 и вышел в четвертьфинал турнира.

«Я болел за «Атлетико», так что эмоции ещё не остыли. Но я не ожидал, что они будут выглядеть так слабо на фоне «Ливерпуля». Думал, что гости будут контратаковать, а не только в обороне сидеть – но впереди совершенно ничего не получалось. Но причины у этого есть – Коста был не готов, как и Феликс.

Матч вытащил Облак и Льоренте. В первый раз его увидел. Это два героя матча. Сегодня многие подумали: «Ливерпуль так здорово играл, но не забивал, а мог крупно выигрывать». Конечно, все бы вышли и забили с удовольствием! Но в футболе же так не может быть! Одни защищаются, другие атакуют. Да, «Атлетико» играл слишком оборонительно, а «Ливерпуль» играл с рвением, но мы ведь этого и ждали? Хотя гости на 15-й минуте играли, как будто шла 80-я. Слава богу, что они не пропустили благодаря Облаку и самоотверженности защитников. Ну и Адриан ошибся, а Облак выигрывал уже много игр. Сегодня он поймал кураж.

После гола «Атлетико» на футболистов «Ливерпуля» просто полился холодный душ. Возили-возили, а потом один удар – и сразу гол. Я бы подумал на поле: «Как такое возможно?!». Но даже после этого у меня не было ощущения, что всё закончено. Да и камбэков мы видели много.

Многие говорят теперь, что футбол не справедлив. Это так. Но у меня таких несправедливых игр столько было, и что теперь? А сколько матчей за последние лет 10 заканчивались несправедливо для них?», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.