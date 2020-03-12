Кавани бился за Неймара, фанаты жгли файеры, игроки «ПСЖ» праздновали на балконе. Фото

11 марта в Париже в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал победу над «Боруссией» со счётом 2:0.
Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» без зрителей из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса.
На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. В роли ассистента выступил полузащитник хозяев Анхель Ди Мария. В компенсированное время первого тайма защитник Хуан Бернат удвоил преимущество французской команды, забив гол после передачи хавбека Пабло Сарабии. В концовке встречи прямую красную карточку получил полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан.
Напомним, первая игра в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
Лучшие кадры с матча «ПСЖ» — «Боруссия» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Париже.
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