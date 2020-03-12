Клопп назвал главную ошибку «Ливерпуля» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:3). По сумме двух игр «Ливерпуль» проиграл со счётом 2:4 и вылетел из розыгрыша турнира.
«Ищу правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное. Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить. После второго гола команда заметно устала. У игроков забились ноги, пропала та легкость, с которой мы играли в первые 90 минут. Подачи были уже не так хороши. Я хотел, чтобы ребята в первом тайме подавали так, как в эпизоде с первым забитым мячом, но они про это забыли», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
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