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Клопп назвал главную ошибку «Ливерпуля» в матче с «Атлетико»

Клопп назвал главную ошибку «Ливерпуля» в матче с «Атлетико»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:3). По сумме двух игр «Ливерпуль» проиграл со счётом 2:4 и вылетел из розыгрыша турнира.

«Ищу правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное. Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить. После второго гола команда заметно устала. У игроков забились ноги, пропала та легкость, с которой мы играли в первые 90 минут. Подачи были уже не так хороши. Я хотел, чтобы ребята в первом тайме подавали так, как в эпизоде с первым забитым мячом, но они про это забыли», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

У Адриана Кариус. «Ливерпуль» возил «Атлетико», но вылетел из-за вратаря
Как можно было отдать такую передачу?
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