Курзава праздновал победу «ПСЖ» над «Боруссией» с фанатами, которых не пустили на стадион

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава отпраздновал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с фанатами, которых не пустили на стадион из-за риска заболевания коронавирусом. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошёл при закрытых трибунах, «Пари Сен-Жермен» обыграл «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Первый матч завершился победой дортмундского клуба со счётом 2:1.

После матча Курзава вышел к фанатам, обнимался и пел с ними песни.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечились более 66 тысяч.