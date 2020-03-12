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Курзава праздновал победу «ПСЖ» над «Боруссией» с фанатами, которых не пустили на стадион

Курзава праздновал победу «ПСЖ» над «Боруссией» с фанатами, которых не пустили на стадион
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава отпраздновал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с фанатами, которых не пустили на стадион из-за риска заболевания коронавирусом. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошёл при закрытых трибунах, «Пари Сен-Жермен» обыграл «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Первый матч завершился победой дортмундского клуба со счётом 2:1.

После матча Курзава вышел к фанатам, обнимался и пел с ними песни.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечились более 66 тысяч.

Фанаты «ПСЖ» устроили шоу около стадиона, игроки праздновали вместе с ними. Главные фото
Матч с «Боруссией» прошёл при пустых трибунах из-за коронавируса. Фанаты пускали салюты за пределами стадиона, а игроки зажигали на балконе.
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