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«Интер» выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом, который выявили у игрока «Юве»

«Интер» выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом, который выявили у игрока «Юве»
Футбол / Италия 0

«Интер» выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом, который диагностировали у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

«После объявления «Ювентусом» о том, что их футболист Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, «Интер» приостанавливает все спортивные действия. На данный момент клуб предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур», — говорится в заявлении на официальном сайте миланского клуба.

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Италии, который состоялся 8 марта, туринский «Ювентус» на своём поле обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0. Матч прошёл без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии. Ругани на поле не появился, но просидел всю игру на скамейке запасных.

У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус
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