Симеоне: «Ливерпуль» был прекрасен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над английским «Ливерпулем» (3:2 ДВ) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» был прекрасен. Их здорово поддерживали болельщики, но мы смогли пройти дальше. Я очень рад за нашу команду, мы обыграли фантастического соперника и снова в восьмёрке лучших команд Европы. В футболе нужно уметь осложнять жизнь сопернику. У нас это получилось — мы высоко прессинговали „Ливерпуль“ силами Косты, Фелиша и Корреа. Мы не сдались после второго гола, и когда забили сами, ощутили нечто особенное. Кстати, замена Диего Косты на Маркоса Льоренте была оборонительной, но всё сработало по-другому», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

В параллельном матче «Пари Сен-Жермен» также вышел в четвертьфинал, обыграв дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.