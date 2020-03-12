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Фавр рассказал, чего не хватило «Боруссии» для победы над «ПСЖ»

Фавр рассказал, чего не хватило «Боруссии» для победы над «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответном матче «Боруссия» уступила «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Первый матч завершился победой дортмундского клуба со счётом 2:1.

«В самом начале нам пришлось туго, соперник высоко прессинговал. Потом мы играли нормально, было неплохо. Второй тайм тоже не был неудачным. Не хватало только нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи. Или предпоследней. Мы пошли вперёд большими силами, но пространства для развития атак совсем не было. А два пропущенных гола были вовсе не обязательными.

Первый гол после углового – все видели, что произошло. Это ошибка, но такое в футболе случается. Как по мне, подача была слишком сильной, чтобы у Бюрки была возможность на перехват. Да и Хуммельса винить не стоит. Второй гол – да, мы могли бы сыграть в обороне и получше», – приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

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Париж прошёл Дортмунд на пустом стадионе.
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