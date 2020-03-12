Засеев: на первой тренировке с основой ЦСКА, в день рождения, мне сломали нос

Бывший полузащитник ЦСКА Гела Засеев, ныне выступающий за «Химки-2», поделился воспоминаниями о травме носа, полученной в стане «армейцев».



«Переломный момент в ЦСКА – сбор в Кампоаморе в начале 2013 года. В прямом смысле слова переломный. Первая тренировка с основой, мой 20-й день рождения. На сближенные ворота играли в футбол. То ли Акинфеев, то ли Ревякин вбросил мяч. Я попытался пробить головой, а Чепчугов выбил мяч вместе с моим носом. Меня сразу, в бутсах, щитках, отвезли в больницу: какие-то кости из носа достали, через день-два сделали операцию. Полетели в Барселону, изготовили маску.



Концовку первого сбора немного застал, даже сыграл с «Металлистом», но на второй уже не взяли. Леонид Викторович объяснил просто: слишком много тренировок пропустил. Чепчугов звонил, извинялся, ну да что теперь прошлое ворошить», — сказал Засеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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