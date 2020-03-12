Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Ювентуса» Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии

Защитник «Ювентуса» Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о самочувствии. На данный момент «Ювентус» изолирует футболиста, а также всех, кто с ним контактировал.

«Все вы прочитали новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. В данный момент я чувствую ещё большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестёр, кто трудится в больницах, столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией. Я призываю всех соблюдать правила, потому что вирус не делает исключений! Давайте сделаем это для себя и для тех, кого мы любим и кто нас окружает», – написал Ругани в своём «инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020