Защитник «Ювентуса» Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о самочувствии. На данный момент «Ювентус» изолирует футболиста, а также всех, кто с ним контактировал.
«Все вы прочитали новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. В данный момент я чувствую ещё большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестёр, кто трудится в больницах, столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией. Я призываю всех соблюдать правила, потому что вирус не делает исключений! Давайте сделаем это для себя и для тех, кого мы любим и кто нас окружает», – написал Ругани в своём «инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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