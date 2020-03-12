Воспитанник ЦСКА Засеев рассказал о депрессии и проблемах со здоровьем

Бывший полузащитник ЦСКА Гела Засеев, ныне выступающий за «Химки-2», рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся несколько лет назад.
«После первого прихода в «Строгино» я на полгода остался без команды: грыжа вылезла. После консультаций в Германии решили обойтись без операции. Закачал спину, перешёл в «Домодедово». Следующий раз на два года выпал из футбола – возникли более серьёзные проблемы со здоровьем.
Всё началось после ухода из «Балтики»: новому тренеру я оказался не нужен. Поехал на сбор с «Уралом». Агент уверял, что всё будет хорошо, – и обманул. В феврале я остался без команды – и выпал в осадок. На нервной почве пошли сбои со здоровьем. Утром просыпаюсь – «мотор» стучит, давление под 180, как будто 10 километров пробежал у Гришина. Начались панические атаки. Дошло до острой фазы депрессии…
Ещё и в ДТП в 2016 году попал. С сестрой выехали на день рождения – мы в области живём, за городом. Через 500 метров на встречку вылетает машина. Лобовое столкновение. Улетели в кювет. Я даже испугаться не успел, а за сестру было страшно: опрокинулись на её сторону. Счастье, что отделались сотрясениями и ушибами. Нас в больницу, машину – под списание.
Полтора года были очень тяжёлыми. Потом подруга отправила к хорошему специалисту. Он меня выслушал, прописал медикаменты. Я начал работать с психологом и потихоньку приходить в чувство», — сказал Засеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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