Месси грозит двухнедельный карантин по возвращении в Аргентину

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси после возвращения в Аргентину из Испании может попасть в 14-дневный карантин.
«В соответствии с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом, Аргентина находится в сдерживающей фазе и действует по установленному плану. Для путешественников из всех стран, где распространение вируса проходит в полную силу, рекомендуется 14-дневная изоляция. Чтобы минимизировать распространение вируса, спортсменам рекомендуется не посещать следующие страны: Китай, Южная Корея, Япония, Иран, Италия и остальная Европа, США», – приводит заявление аргентинских властей TyC Sports.
Форвард каталонского клуба был вызван в состав сборной для участия в квалификационных матчах чемпионата мира 2022 года против сборных Эквадора и Боливии.
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