Оба действующих финалиста Лиги чемпионов не смогли преодолеть 1/8 финала впервые за 13 лет

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» покинули нынешний розыгрыш Лиги чемпионов по итогам стадии 1/8 финала. Красные уступили «Атлетико» (0:2, 2:3 ДВ), «шпоры» оказались слабее «РБ Лейпциг» (0:1, 0:3).



При этом «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» являются действующими финалистами главного еврокубкового турнира. В решающем матче предыдущего розыгрыша, который прошёл в Мадриде, сильнее оказались мерсисайдцы (2:0).



Вылет обоих действующих финалистов Лиги чемпионов в первом раунде плей-офф призошёл впервые за 13 лет. В сезоне-2006/2007 пробиться в четвертьфинал не сумели «Арсенал» и «Барселона», годом ранее встречавшиеся в финале (1:2). «Канониры» уступили ПСВ (0:1, 1:1), а сине-гранатовые из-за правила гостевого гола пропустили дальше «Ливерпуль» (1:2, 1:0).