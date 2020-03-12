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Оба действующих финалиста Лиги чемпионов не смогли преодолеть 1/8 финала впервые за 13 лет

Оба действующих финалиста Лиги чемпионов не смогли преодолеть 1/8 финала впервые за 13 лет
Футбол / Лига чемпионов 0

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» покинули нынешний розыгрыш Лиги чемпионов по итогам стадии 1/8 финала. Красные уступили «Атлетико» (0:2, 2:3 ДВ), «шпоры» оказались слабее «РБ Лейпциг» (0:1, 0:3).

При этом «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» являются действующими финалистами главного еврокубкового турнира. В решающем матче предыдущего розыгрыша, который прошёл в Мадриде, сильнее оказались мерсисайдцы (2:0).

Вылет обоих действующих финалистов Лиги чемпионов в первом раунде плей-офф призошёл впервые за 13 лет. В сезоне-2006/2007 пробиться в четвертьфинал не сумели «Арсенал» и «Барселона», годом ранее встречавшиеся в финале (1:2). «Канониры» уступили ПСВ (0:1, 1:1), а сине-гранатовые из-за правила гостевого гола пропустили дальше «Ливерпуль» (1:2, 1:0).

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