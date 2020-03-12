«Урал» приостановил реализацию абонементов и билетов на матчи из-за коронавируса

«Урал» из-за угрозы распространения коронавируса временно приостановил продажу билетов на домашние матчи и сезонных абонементов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Урал» приостановил реализацию билетов и абонементов на ближайшие домашние матчи команды в Российской Премьер-Лиге.
Эта мера принята в связи с решением Координационной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области от 11 марта об ограничениях при проведении массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек на территории нашего региона до конца апреля 2020 года.
В настоящий момент футбольный клуб «Урал» проводит консультации с руководством региона, а также ожидает подробной разъяснительной информации по данной проблеме. Официальная позиция клуба, а также важная информация для болельщиков будут опубликованы позже. Просим с пониманием отнестись к данной ситуации и набраться терпения», – говорится в заявлении.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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