Оуэн: «Ливерпуль» — лучшая команда Европы. Топ-клубы вздохнули с облегчением

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал вылет мерсисайдцев из Лиги чемпионов по итогам ответного матча 1/8 финала с «Атлетико» (2:3 ДВ).
«Ливерпуль» вылетел, но нет никаких сомнений в том, что после этого все большие клубы вздохнули с облегчением. «Ливерпуль» – лучшая команда Европы, я в этом не сомневаюсь. Да, они потерпели поражение в двухматчевом противостоянии, но остаются лучшими и играли выдающимся образом в те 90 минут, что я увидел сегодня. Вероятно, главным различием между командами были вратари.
Футболисты «Атлетико» сядут в раздевалке, посмотрят друг на друга и скажут: «Как хороша была команда, которую мы только что победили. Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным». «Ливерпуль» буквально сносил «Атлетико» со своего пути в течение 90 минут, но упорство гостей сыграло свою роль, а в футболе может произойти всё что угодно», — цитирует Оуэна Goal.com со ссылкой на BT Sport.
- 12 марта 2020
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