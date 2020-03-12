Полузащитник «Атлетико» Льоренте: в матче с «Ливерпулем» мы бились насмерть в обороне
Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». По сумме двух игр «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Мы не знаем, какой у нас предел, когда команда так мучается. Мы бились насмерть в обороне, а когда команда так отдаётся, возможно всё.
Забить гол, который вывел нас в следующую стадию, – это чувство, которое невозможно описать», – приводит слова Льоренте L’Equipe.
В овертайме Льоренте оформил дубль в ворота «Ливерпуля».
25-летний воспитанник мадридского «Реала» перешёл в «Атлетико» летом 2019 года, подписав соглашение на пять лет. Сумма трансфера составила € 30 млн.
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