«Унизим этих сукиных детей». Ди Мария жёстко высказался в матче с «Боруссией»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария жёстко высказался в адрес соперников, празднуя гол защитника Хуана Берната в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0.

«Мы должны забить шесть, семь, сколько сможем… Опозорим их, унизим этих сукиных детей!» – приводит слова Ди Марии Marca.

Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

После матча футболисты «ПСЖ» потроллили нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда. Игроки парижского клуба демонстративно сели в позу медитации. Именно так свои голы празднует Эрлинг Холанд, который в первом матче забил два гола в ворота французского клуба.