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«Чёртовы идиоты!» Клопп обругал болельщиков «Ливерпуля», тянувших руки игрокам

«Чёртовы идиоты!» Клопп обругал болельщиков «Ливерпуля», тянувших руки игрокам
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недовольным поведением группы болельщиков команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:3 ДВ).

Когда футболисты красных выходили на предматчевую разминку, фанаты, располагавшиеся рядом с проходом, начали тянуть им руки, позабыв о рекомендациях в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Сотрудник стадиона подошёл к болельщикам и сделал им замечание, однако те его проигнорировали и продолжили тянуть руки.

В этот момент на поле выходил Клопп, который не стал терпеть такое поведение фанатов и крикнул им: «Уберите свои руки, чёртовы идиоты!»

Напомним, из-за распространения коронавируса футболистам и тренерам было запрещено пожимать руки перед стартовым свистком.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

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