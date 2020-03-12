«Париж — наш город, а не твой». Троллинг Холанда продолжился в «инстаграме» Неймара

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, сделанную во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». После гола в ворота «шмелей» футболист демонстративно принял позу медитации, которой обычно отмечает забитые мячи нападающий немецкого клуба Эрлинг Холанд.
«Париж – наш город, а не твой», – написал Неймар.
Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Неймара.
После финального свистка подобным образом поступили все игроки «ПСЖ». В первом матче Холанд забил два гола в ворота французского клуба.
В ответном матче «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
- 12 марта 2020
-
13:16
-
13:05
-
12:56
-
12:54
-
12:40
-
12:31
-
12:16
-
12:13
-
12:08
-
11:42
-
11:42
-
11:35
-
11:12
-
10:53
-
10:45
-
10:38
-
10:25
-
10:24
-
10:18
-
10:07
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
07:02
-
06:24
-
04:34
-
04:17
-
03:58
-
03:42
-
03:26
-
03:15
-
03:03