«Париж — наш город, а не твой». Троллинг Холанда продолжился в «инстаграме» Неймара

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, сделанную во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». После гола в ворота «шмелей» футболист демонстративно принял позу медитации, которой обычно отмечает забитые мячи нападающий немецкого клуба Эрлинг Холанд.

«Париж – наш город, а не твой», – написал Неймар.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Неймара.

После финального свистка подобным образом поступили все игроки «ПСЖ». В первом матче Холанд забил два гола в ворота французского клуба.

В ответном матче «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

Игроки «ПСЖ» потроллили Холанда после победы над «Боруссией» в Лиге чемпионов. Фото