Семак — о мерах в связи с коронавирусом: должен быть здравый смысл

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о мерах, принимаемых в России и мире в связи с распространением коронавируса COVID-19.
«Это форс-мажор. Мы живём в большом мире, где футбол — только часть этого мира. Конечно, те страны, которые принимают меры заблаговременно, страдают меньше. Что касается нас, то, естественно, нужно делать максимум возможного. Должен быть и здравый смысл, серьёзность и ответственность за принятие решений.
Пока со стороны РФС чёткого понимания нет, сейчас это обсуждается. Есть региональные решения касаемо Москвы, Татарстана. Что касается Петербурга и других городов, пока таких решений нет, но, думаю, они будут в ближайшее время. Будем подчиняться законам и требованиям как в Европе, в мире. Мы абсолютно такие же зависимые, хотя все с сожалением понимаем, что футбол без болельщиков не настолько зрелищный», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 12 марта 2020
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