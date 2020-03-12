Роналду решил остаться в Португалии из-за коронавируса, найденного у одноклубника
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил не возвращаться в Турин (Италия) из-за коронавируса, подтверждённого у его одноклубника Даниэле Ругани. Португалец уже предупредил об этом руководство клуба, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
В настоящий момент Роналду находится на Мадейре (Португалия), куда он приезжал на празднование дня рождения своей сестры. Правительство страны из-за вспышки коронавируса запретило полёты в Италию, однако ранее Роналду получил специальное разрешение улететь в Турин на частном самолёте.
Ранее на официальном сайте «Ювентуса» сообщили, что у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. Клуб изолирует футболиста, а также всех, кто с ним контактировал.
Защитник «Ювентуса» Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии
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