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Роналду решил остаться в Португалии из-за коронавируса, найденного у одноклубника

Роналду решил остаться в Португалии из-за коронавируса, найденного у одноклубника
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил не возвращаться в Турин (Италия) из-за коронавируса, подтверждённого у его одноклубника Даниэле Ругани. Португалец уже предупредил об этом руководство клуба, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

В настоящий момент Роналду находится на Мадейре (Португалия), куда он приезжал на празднование дня рождения своей сестры. Правительство страны из-за вспышки коронавируса запретило полёты в Италию, однако ранее Роналду получил специальное разрешение улететь в Турин на частном самолёте.

Ранее на официальном сайте «Ювентуса» сообщили, что у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. Клуб изолирует футболиста, а также всех, кто с ним контактировал.

Защитник «Ювентуса» Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии
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