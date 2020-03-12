Семак рассказал о планах «Зенита» в связи с переносом матча с «Шальке» из-за коронавируса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился планами клуба в связи с переносом товарищеского матча с «Шальке-04».
Накануне, 11 марта, было объявлено, что встреча была перенесена на неопределённый срок. Соответствующее решение клубы приняли в связи с распространением коронавируса COVID-19. Матч «Шальке-04» — «Зенит» должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене на стадионе «Паркштадион».
«Посмотрим. У нас есть в мыслях другие варианты — и с матчем, и без него. Посмотрим на количество игроков, на планы сборных. Скорее всего, сыграем матч дома, чтобы не терять игровой ритм», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.
- 12 марта 2020
-
13:16
-
13:05
-
12:56
-
12:54
-
12:40
-
12:31
-
12:16
-
12:13
-
12:08
-
11:42
-
11:42
-
11:35
-
11:12
-
10:53
-
10:45
-
10:38
-
10:25
-
10:24
-
10:18
-
10:07
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
07:02
-
06:24
-
04:34
-
04:17
-
03:58
-
03:42
-
03:26
-
03:15
-
03:03