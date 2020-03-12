Семак рассказал о планах «Зенита» в связи с переносом матча с «Шальке» из-за коронавируса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился планами клуба в связи с переносом товарищеского матча с «Шальке-04».



Накануне, 11 марта, было объявлено, что встреча была перенесена на неопределённый срок. Соответствующее решение клубы приняли в связи с распространением коронавируса COVID-19. Матч «Шальке-04» — «Зенит» должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене на стадионе «Паркштадион».



«Посмотрим. У нас есть в мыслях другие варианты — и с матчем, и без него. Посмотрим на количество игроков, на планы сборных. Скорее всего, сыграем матч дома, чтобы не терять игровой ритм», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

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