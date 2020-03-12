Икарди — после победы над «Боруссией»: пусть теперь празднуют, сукины дети

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди, который выступает за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, жёстко высказался в адрес соперников после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.
«Пусть теперь празднуют, сукины дети», – приводит слова Икарди Marca.
Подобное высказывание позволил себе и вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария, празднуя гол Хуана Берната в ворота «шмелей»: «Опозорим их, унизим этих сукиных детей!»
Помимо этого после финального свитска футболисты «ПСЖ» потроллили нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда. Игроки парижского клуба демонстративно сели в позу медитации. Именно так свои голы празднует Эрлинг Холанд, который в первом матче забил два гола в ворота французского клуба.
Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
- 12 марта 2020
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