Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Икарди — после победы над «Боруссией»: пусть теперь празднуют, сукины дети

Икарди — после победы над «Боруссией»: пусть теперь празднуют, сукины дети
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди, который выступает за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, жёстко высказался в адрес соперников после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.

«Пусть теперь празднуют, сукины дети», – приводит слова Икарди Marca.

Подобное высказывание позволил себе и вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария, празднуя гол Хуана Берната в ворота «шмелей»: «Опозорим их, унизим этих сукиных детей!»

Помимо этого после финального свитска футболисты «ПСЖ» потроллили нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда. Игроки парижского клуба демонстративно сели в позу медитации. Именно так свои голы празднует Эрлинг Холанд, который в первом матче забил два гола в ворота французского клуба.

Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

«Унизим этих сукиных детей». Ди Мария жёстко высказался в матче с «Боруссией»
«Париж — наш город, а не твой». Троллинг Холанда продолжился в «инстаграме» Неймара
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020