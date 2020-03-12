На матчах ФНЛ в Москве смогут присутствовать не более 5000 человек

Матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые пройдут в Москве до 10 апреля, будут проводиться с ограничением числа зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ФНЛ.
«В связи с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», а также последующими изменениями от 10 марта и разъяснениями Российского футбольного союза ФНЛ сообщает, что матчи в Москве до 10 апреля будут проводиться с определёнными ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях. На матч могут быть допущены не более 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других задействованных в проведении матча лиц», – сказано в заявлении ФНЛ.
В указанные сроки в Москве должны состояться следующие матчи:
«Чертаново» – «Мордовия» (15 марта)
«Торпедо» – «Ротор» (29 марта)
«Спартак-2» – «Химки» (29 марта)
«Чертаново» – «Нижний Новгород» (29 марта)
«Чертаново» – «Армавир» (8 апреля)
«Спартак-2» – «Томь» (8 апреля).
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