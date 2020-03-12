«Уфа» согласовала с ЦСКА квоту болельщиков. Матч посетят около 50 фанатов уфимцев
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о договорённости с ЦСКА относительно квоты болельщиков на матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт в Москве 15 марта.
«Я созванивался с Бабаевым. Мы договорились о том, что около 50 наших болельщиков допустят. Какая-то квота будет предоставлена. Это договорённость между клубами. Первые 50 человек, которые оформят заявку, пойдут на матч», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, по указу мэра Москвы Сергея Собянина массовые мероприятия в столице были ограничены по численности. В ближайшее время на них смогут одновременно присутствовать не более 5000 человек. Данные меры связаны с распространением коронавируса COVID-19.
ЦСКА с помощью жеребьёвки определит тех, кто сможет посетить матчи с «Зенитом» и «Уфой»
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