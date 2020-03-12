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Видео: игроки «ПСЖ» продолжают троллить Холанда в раздевалке после матча

Видео: игроки «ПСЖ» продолжают троллить Холанда в раздевалке после матча
Футбол / Лига чемпионов 0

После победы над дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов футболисты «Пари Сен-Жермен» провели прямой эфир в «Инстаграме». Во время трансляции игроки парижского клуба продолжили шутить над нападающим «шмелей» Эрлингом Холандом, демонстративно принимая позу медитации, которой норвежец обычно отмечает забитые мячи.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Причиной троллинга Холанда стал пост норвежца в социальной сети, опубликованный перед игрой. Холанд разместил в Snapchat фотографию и подписал: «Париж – мой город, а не ваш».

В ответном матче «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

Причиной троллинга Холанда футболистами «ПСЖ» стал пост норвежца в соцсети
«Париж — наш город, а не твой». Троллинг Холанда продолжился в «инстаграме» Неймара
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