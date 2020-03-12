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В «Реале» ввели карантин. Через неделю команде играть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

В «Реале» ввели карантин. Через неделю команде игр
В «Реале» ввели карантин. Через неделю команде играть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» на своём сайте опубликовал заявление в связи с выявлением у одного из баскетболистов клуба заражения коронавирусом COVID-19.

В «Королевском клубе» был объявлен карантин, который коснулся как баскетбольной, так и футбольной команды, поскольку они делят базу.

Напомним, на следующей неделе «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча должна пройти в Манчестере на стадионе «Этихад» 17 марта.

Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в Испании решили проводить матчи без зрителей, а сегодня было объявлено о решении приостановить чемпионат. При пустых трибунах также прошли сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

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