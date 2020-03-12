«Ростов» и ЦСКА оштрафованы. Решение по карточке Карпова будет объявлено позднее

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «Ростова» и ЦСКА по итогам матча 21-го тура чемпионата России (3:2).



«На момент проведения заседания проходила экспертно-судейская комиссия. Как только мы получим от них документы, мы примем решение по поводу красных карточек Кверквелии и Карпова. Вскоре мы от них получим заключения, и решение будет объявлено до тура.



«Ростов» и ЦСКА: за скандирование ненормативной лексики ЦСКА оштрафован на 90 тысяч рублей, «Ростов» – на 70 тысяч рублей и предупреждён, что при повторе нарушения будут применены более строгие санкции. Овчинников выходил за пределы технической зоны и оштрафован на 10 тысяч рублей. За два несогласованных баннера футбольный клуб «Ростов» оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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