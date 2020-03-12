Коста сделал вид, что заражён коронавирусом, чтобы не отвечать на вопросы журналистов
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста наигранно покашлял, изображая заражённого коронавирусом, когда проходил мимо журналистов в смешанной зоне после матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико». Таким образом, футболист ушёл от общения с прессой.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Ранее стало известно, что нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса COVID-19.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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