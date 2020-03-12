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КДК оштрафовал «Локомотив» за выкрики фанатов в адрес Глушакова

КДК оштрафовал «Локомотив» за выкрики фанатов в адрес Глушакова
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц огласил санкции в отношении клубов чемпионата России по итогам 21-го тура.

«Оскорбительные выкрики в адрес игрока «Ахмата» (Дениса Глушакова. – Прим. «Чемпионата») – штраф «Локомотиву» в 80 тысяч рублей, при повторе нарушения будут применены более строгие меры. Сухина покидал техническую зону – штраф 20 тысяч рублей. Крыховяк не стал ждать интервью в перерыве матча и ушёл в раздевалку – штраф 50 тысяч рублей.

«Динамо» – «Тамбов»: задержка начала матча по вине «Динамо», клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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