Цорк — об удалении Джана: все мы знаем, что Неймар — хороший актёр

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал удаление полузащитника Эмре Джана в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». На 88-й минуте Джан нарушил правила на нападающем хозяев Неймаре, после чего между футболистами произошла стычка. Джан оттолкнул Неймара, из-за чего тот упал на газон, а полузащитник «шмелей» был удалён.

«Я думаю, что это слишком жёсткое наказание. Эмре дал отпор, но мы все знаем, что Неймар – хороший актёр, и он показал это в прошедшем матче», – приводит слова Цорка Sky Sport Deutschland.

В ответном матче «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.