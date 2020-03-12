Цорк — об удалении Джана: все мы знаем, что Неймар — хороший актёр

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал удаление полузащитника Эмре Джана в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». На 88-й минуте Джан нарушил правила на нападающем хозяев Неймаре, после чего между футболистами произошла стычка. Джан оттолкнул Неймара, из-за чего тот упал на газон, а полузащитник «шмелей» был удалён.
«Я думаю, что это слишком жёсткое наказание. Эмре дал отпор, но мы все знаем, что Неймар – хороший актёр, и он показал это в прошедшем матче», – приводит слова Цорка Sky Sport Deutschland.
В ответном матче «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
- 12 марта 2020
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