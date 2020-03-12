В европейском футболе продолжается принятие мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19.



К настоящему моменту уже отменено несколько матчей Лиги Европы, ряд встреч был проведён без зрителей, а чемпионат Испании приостановили минимум на две недели. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: отменит ли УЕФА Евро-2020?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.