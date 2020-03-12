Матчи чемпионата Украины будут проходить без зрителей до 3 апреля
В связи с постановлением украинских властей о предотвращении распространения коронавируса матчи украинской Премьер-лиги будут проходить без зрителей до 3 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.
Помимо украинской Премьер-лиги при пустых трибунах будет проходить Кубок Украины, Премьер-лига среди юниоров, чемпионат Украины среди женских команд и турниры областного и городского уровней.
Общая численность официальных лиц, представителей команд, участников матчей и других причастных к матчам не будет превышать 200 человек.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
Чемпионат Испании приостановлен минимум на две недели из-за коронавируса
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