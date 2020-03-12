Адебайора удалили в матче Кубка Либертадорес за прыжок ногой в лицо соперника

Нападающий парагвайского клуба «Олимпия» Эммануэль Адебайор не доиграл матч 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с аргентинской командой «Дефенса и Хустисия».
На 72-й минуте, когда счёт был 1:0, 36-летний тоголезец попытался завладеть мячом на фланге. Снаряд летел верхом, и Адебайор прыгнул за ним ногой, не заметив, что напротив него стоит соперник. Вместо мяча форвард ударил своего оппонента шипами в лицо.
Главный арбитр встречи не стал долго раздумывать над наказанием и показал Эммануэлю красную карточку. Игрок попытался объяснить, что смотрел на мяч, но судью его оправдания не впечатлили.
Матч «Олимпия» – «Дефенса и Хустисия» завершился со счётом 2:1. После удаления Адебайора хозяева удвоили преимущество, а в добавленное время пропустили гол.
Адебайор перешёл в «Олимпию» месяц назад. Ранее он выступал за «Метц», «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм Хотспур», «Кристал Пэлас», «Истанбул Башакшехир» и «Кайсериспор».
- 12 марта 2020
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