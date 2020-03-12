Роналдиньо в тюрьме раздаёт автографы и пьёт спиртное

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо, отбывающий наказание в парагвайской тюрьме, чувствует себя достаточно вольготно в исправительном учреждении.
Экс-футболист раздаёт автографы, общается со своими фанатами из числа заключённых и пьёт спиртное, сообщает Football Bible.
Ранее сообщалось, что в тюрьме, где содержится Роналдиньо, пройдёт турнир по футзалу.
Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.
Роналдиньо известен в Европе по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и «Милан». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».
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