У трёх футболистов одного из клубов АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

Один из клубов английской Премьер-лиги проверяет всех футболистов на наличие коронавируса, так как у трёх игроков команды обнаружены симптомы заболевания, сообщает Telegraph.

По данным источника, у одного из игроков симптомы обнаружились в начале недели и он сразу же ушёл в карантин. Сейчас его самочувствие улучшилось. Через некоторое время симптомы проявились ещё у двух игроков. Если тест на коронавирус покажет положительный результат, то ближайший матч клуба будет отменён.

Руководство АПЛ рассматривает вариант с остановкой первенства, но пока что планирует проводить матчи без зрителей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.