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Три игрока «Лестера» находятся в карантине с симптомами коронавируса

Три игрока «Лестера» находятся в карантине с симптомами коронавируса
Футбол / Англия 0

У трёх футболистов «Лестер Сити» обнаружены симптомы коронавируса, и сейчас они находятся в карантине, сообщается в «твиттере» Guardian Sport.

Ранее сообщалось, что симптомы заболевания были обнаружены у трёх футболистов неназванного клуба английской Премьер-лиги. Если тест на коронавирус покажет положительный результат, то ближайший матч клуба будет отменён.

Руководство АПЛ рассматривает вариант с остановкой первенства, но пока что планирует проводить матчи без зрителей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.

Чемпионат Испании приостановлен минимум на две недели из-за коронавируса
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