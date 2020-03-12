Роджерс: несколько игроков «Лестера» изолированы. Мы соблюли все необходимые процедуры

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил информацию о том, что у нескольких игроков команды обнаружены симптомы китайского коронавируса COVID-19.
«У нескольких наших футболистов обнаружены симптомы и признаки коронавируса. Мы соблюли все необходимые процедуры, и в мерах предосторожности они находятся вне команды», — приводятся слова Роджерса в официальном «твиттере» английского клуба.
Ранее сообщалось, что если у игроков подтвердится наличие коронавируса, то ближайший матч «Лестер Сити» с «Уотфордом» (14 марта) будет перенесён.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
- 12 марта 2020
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