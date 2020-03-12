«Спартак» продлил контракт с защитником Гапоновым

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ильей Гапоновым.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года.

Гапонов перешёл в «Спартак» летом 2018 года из московского клуба «Строгино». Сумма трансфера составила € 50 тыс. С тех пор футболист провёл за красно-белых шесть матчей в Российской Премьер-Лиге.

Также «Спартак» продлил контракт до 2024 года с полузащитником Степаном Оганесяном. Несколько дней назад хавбек дебютировал за «Спартак-2» в ФНЛ. Он регулярно привлекается в юношескую сборную России.

«Спартак», набрав в 21 матче 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч клуб проведёт 14 марта на выезде с «Оренбургом».