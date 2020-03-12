Чемпионат Нидерландов приостановлен до конца марта

Все футбольные матчи в чемпионате Нидерландов приостановлены до 31 марта, сообщается на сайте Эредивизии.

В стране, по заявлению правительства, отменяются все мероприятия с участием более 100 человек из-за эпидемии коронавируса. Матчи 27-го и 28-го туров Эредивизии переносятся на неопределённый срок.



Ранее сообщалось, что УЕФА организует мероприятие, в ходе которого будет решена судьба европейских турниров на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Оно пройдёт в формате видеоконференции 17 марта.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.