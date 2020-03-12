Мовсесьян назначен и. о. главы селекционного отдела ЦСКА

Исполняющим обязанности селекционного отдела московского ЦСКА назначен Андрей Мовсесьян.

«В селекционном отделе ЦСКА произошли кадровые перестановки. И. о. главы отдела назначен Андрей Мовсесьян. Бывший руководитель селекционного отдела Максим Дюков покинул клуб по собственному желанию. Благодарим его за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — сообщается в официальном «твиттере» красно-синих.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что именно Мовсесьян станет и. о. главы селекционного отдела ЦСКА. Ранее он играл в составе ЦСКА, а в последнее время работал в селекционном отделе московского клуба.

ЦСКА, набрав в 21 туре 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.