Черчесов продлил контракт со сборной России до 30 декабря 2022 года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подписал новый контракт с национальной командой.

«Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года. Успехов, Станислав Саламович!» — сообщается в официальном «твиттере» российской национальной команды.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до стадии 1/4 финала. Выйти в следующий раунд команда не сумела, уступив будущему финалисту турнира Хорватии в серии пенальти.



Также сборная России досрочно гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.