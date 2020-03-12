Черчесов продлил контракт со сборной России до 30 декабря 2022 года
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подписал новый контракт с национальной командой.
«Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года. Успехов, Станислав Саламович!» — сообщается в официальном «твиттере» российской национальной команды.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до стадии 1/4 финала. Выйти в следующий раунд команда не сумела, уступив будущему финалисту турнира Хорватии в серии пенальти.
Также сборная России досрочно гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.
Черчесов поддержал предложение Терешковой разрешить Путину участвовать в новых выборах
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