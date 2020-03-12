Мамаев: игра с ЦСКА оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал победу в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).
«Можно назвать игру с ЦСКА самой валидольной в моей карьере? Наверное, нет. Эмоций было много, игра оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная, особенно концовка. С учётом того, что у ЦСКА было на два игрока меньше, могли спокойнее матч закончить.
Почему концовка выдалась тяжёлой? Думаю, все ошибки тренер разберёт и подскажет, как их решить. Что чувствовал перед тем, как выйти на поле? На удивление, очень спокойно всё было внутри, без каких-либо эмоций. Как-то представлял свой выход после паузы, но думал, будет иначе», — приводит слова Мамаева пресс-служба «Ростова».
Мамаев в прошлом выступал за ЦСКА. Полузащитник забил победный гол «Ростова» в матче 21-го тура с «армейцами».
- 12 марта 2020
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